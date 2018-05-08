СБУ провела обыски у руководства Компартии, изъяв символику СССР

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыски у руководства Компартии, изъяв советскую символику, которую якобы планировалось использовать 9 мая "для дестабилизации обстановки в стране", и заподозрила в госизмене, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

На Украине деятельность компартии запрещена по решению суда с 2015 года.

"Сотрудники спецслужбу провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей компартии. Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В спецслужбе утверждают, что ее планировалось использовать якобы для дестабилизации обстановки в стране, чтобы "спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений".

Сообщается, что обыски проведены в рамках уголовного дела по двум статьям "действия направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя с целью захвата государственной власти и "государственная измена".

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.