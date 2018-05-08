Путин призвал лидеров стран СНГ не допустить повторения Второй мировой‍

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главам стран бывшего Советского Союза и гражданам Грузии и Украины с Днем Победы подчеркнул, что повторение трагических событий недопустимо.сообщается пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер выразил уверенность, что "традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами".
Кроме того, Путин передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.