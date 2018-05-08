Хуситы пообещали ответить на удары коалиции по зданию правительства в Сане

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Йеменское движение повстанцев "Ансар Алла" (хуситы) пообещало ответить на удары коалиции во главе с Саудовской Аравией, нанесенные в понедельник по зданию офиса руководства республики в йеменской столице Сане, передает принадлежащее повстанцам агентство САБА со ссылкой на представителя движения Абдульсаляма Джабера.
"Это преступление и все преступления, которые совершила вражеская коалиция, не пройдет без ответа нашего народа в том же размере", — заявил Джабер.
В апреле шиитское движение "Ансар Алла", контролирующее северную часть Йемена, объявило о гибели председателя Высшего политического совета Йемена и фактического главы государства Салеха ас-Саммада. Согласно заявлению повстанцев, он был убит в провинции Ходейда при ударе с воздуха, осуществленном "американо-саудовскими агрессорами". Позже представители Саудовской Аравии заявили, что ас-Саммад "был ликвидирован ВВС Саудовской Аравии".
Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.