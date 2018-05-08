МИД КНР не подтвердил сообщения СМИ о возможном визите Ким Чен Ына в страну

ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, выступая на брифинге во вторник, не подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения о возможном прибытии в китайский портовый город Далянь лидера КНДР Ким Чен Ына.

"В настоящий момент у нас нет соответствующей информации, чтобы вам сообщить, Китай и КНДР являются близкими соседями, мы поддерживаем обычные взаимные контакты и обмены", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, действительно ли в китайском Даляне по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится высокопоставленный северокорейский чиновник, возможно, сам Ким Чен Ын.

Ранее японские СМИ сообщили, что самолет северокорейской авиакомпании "Корё" прибыл в аэропорт китайского города Далянь провинции Ляонин на фоне предположений о возможном визите в этот регион лидера КНДР Ким Чен Ына. При этом отмечалось, что между Далянем и Северной Кореей нет регулярных авиарейсов.

По данным агентства Киодо, в настоящее время в городе Далянь находится глава МИД КНР Ван И. На улицах усилена охрана.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой уже совершил неофициальный визит в Китай на поезде. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до окончания визита.