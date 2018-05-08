Вице-президент США провел переговоры с главой МИД Британии

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс встретился в понедельник с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил темы Ирана, КНДР, а также запланированный на июль этого года визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, говорится в сообщении Белого дома.

"Вице-президент подчеркнул, как важно гарантировать, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие и чтобы Северная Корея пошла на поддающуюся проверке денуклеаризацию. Оба приветствовали предстоящий в июле визит президента в Великобританию и договорились работать дальше над ответом геополитическим вызовам", — сказано в документе.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.