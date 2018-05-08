В США выдвинут условия поставки оружия Турции

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год ставит в зависимость поставки Турции основных видов вооружений от доклада главы Пентагона о состоянии отношений двух стран с учетом намерений Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, свидетельствует проект документа, опубликованный в понедельник на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса.
"Министр обороны не вправе принимать какие-либо действия по поставке проданных за рубеж вооружений в отношении основного оборонного оружия, о котором надо уведомлять конгресс,.. в Турецкую Республику до того, как министр представит соответствующим комитетам конгресса отчет согласно подпункту "б", — сказано в документе.
Указанный подпункт требует, чтобы глава оборонного ведомства, проконсультировавшись с министром иностранных дел, не позднее 60 дней после принятия бюджета представил отчет о состоянии отношений США и Турции.
Далее предлагается, что министр обороны должен указать альтернативные С-400 варианты, которые Турция могла бы заказать у США или других членов НАТО.
США не раз высказывали беспокойство планами Анкары закупить российские ЗРК. Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.