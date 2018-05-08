В США выдвинут условия поставки оружия Турции

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год ставит в зависимость поставки Турции основных видов вооружений от доклада главы Пентагона о состоянии отношений двух стран с учетом намерений Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, свидетельствует проект документа, опубликованный в понедельник на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса.

Это первый вариант проекта бюджета, который затем должен пройти через комитет по делам нижней палаты по делам вооруженных сил, потом получить поддержку всей нижней палаты, затем аналогично быть поддержанным профильным комитетом сената и всем сенатом. При этом сенат может также инициировать собственный проект оборонного бюджета.

"Министр обороны не вправе принимать какие-либо действия по поставке проданных за рубеж вооружений в отношении основного оборонного оружия, о котором надо уведомлять конгресс,.. в Турецкую Республику до того, как министр представит соответствующим комитетам конгресса отчет согласно подпункту "б", — сказано в документе.

Указанный подпункт требует, чтобы глава оборонного ведомства, проконсультировавшись с министром иностранных дел, не позднее 60 дней после принятия бюджета представил отчет о состоянии отношений США и Турции.

В частности, отчет должен включать в себя "оценку потенциальной покупки правительством Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 у Российской Федерации и потенциальных последствий такой закупки для двусторонних американо-турецких отношений, включая оценку влияния на другие системы вооружений и платформы Соединенных Штатов, эксплуатируемые совместно с Турцией".

Далее предлагается, что министр обороны должен указать альтернативные С-400 варианты, которые Турция могла бы заказать у США или других членов НАТО.

США не раз высказывали беспокойство планами Анкары закупить российские ЗРК. Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35.

В ответ на это глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что это не связанные темы, и добавил, что соглашение с РФ по С-400 "выполняется, как положено, никаких проблем с ним нет", и Турция ожидает начало поставок в июле 2019 года.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.