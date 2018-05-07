Меланья Трамп запустит программу для детей о трудностях современной жизни

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп объявила о запуске своей программы Be best ("Будь лучшим"), направленной на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни.
По ее словам, взрослые несут ответственность за информирование детей. Именно на информирование будет направлена ее кампания.
"Пока я буду первой леди США, я приложу все усилия, чтобы быть лучшей в предоставлении поддержки программ здорового образа жизни… и в обучении инструментам и навыкам эмоционального, социального и психологического благополучия", — сказала первая леди.
Меланья Трамп обратилась к присутствовавшим на церемонии представителям Microsoft, Google, Twitter, Facebook, членам администрации и другим, выразив надежду, что они будут плотно работать вместе следующие годы.
Первые леди США традиционно принимают участие в развитии различных социальных программ в стране. Так, недавно скончавшаяся супруга Джорджа Буша-старшего Барбара занималась борьбой с неграмотностью в США, а супруга 44-го президента Барака Обамы Мишель – борьбой с детским ожирением.