Пенс призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы в организации

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал страны, входящие в Организацию американских государств (ОАГ), приостановить членство Венесуэлы в организации.

"Мы призываем членов ОАГ приостановить членство Венесуэлы в Организации американских государств", — сказал Пенс в понедельник на встрече ОАГ в Вашингтоне.

Он также призвал всех к трем шагам: ограничить доступ руководства Венесуэлы к финансовым инструментам на территориях стран-участниц ОАГ, ввести визовые ограничения в отношении "коррумпированных лидеров" этой страны, а также "признать Мадуро ответственным за разрушение демократии Венесуэлы".

В ОАГ входят 35 стран, еще 69 стран обладают в ней статусом наблюдателя.