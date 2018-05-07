МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ следит за ходом дела россиянки Марии Дапирки, приговоренной вьетнамским судом к пожизненному заключению за ввоз кокаина в страну, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она обратила внимание на тот факт, что вынесенное 4 мая судом Хошимина решение вступит в силу по истечении 30 дней, если со стороны российской гражданки не поступит апелляция.

"Генеральное консульство России в Хошимине находится в тесном контакте с М.А.Дапиркой и ее адвокатом, оказывая им необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий. МИД России и его загранучреждения во Вьетнаме продолжат следить за ходом дела нашей соотечественницы, уделяя особое внимание соблюдению ее прав и законных интересов", — заявила Захарова.

Власти Вьетнама арестовали Дапирку в августе 2014 года: в двойном дне ее чемодана по прилету из Сингапура таможенники нашли около 3 кг кокаина. По вьетнамским законам, попытка контрабанды тяжелых наркотиков — кокаина и героина — весом более 100 граммов максимально карается смертной казнью.

Защита настаивает, что чемодан Мария привезла по просьбе своего друга из Нигерии и она якобы не знала, что там наркотики. Приговор вынесен со второго раза: по итогам первого рассмотрения суд направил дело на дополнительное расследование. Как сообщалось, в тюрьме россиянка не жаловалась на здоровье и условия содержания. Ее брат Вадим рассказывал РИА Новости через адвоката, что Мария в свободное время занимается спортом и йогой.