В ООН назвали число жертв налета афганских ВВС на Кундуз

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) подтвердила, что при авиаударе ВВС Афганистана по медресе в городе Кундуз в начале апреля погибли или были ранены более 80 детей.
Верифицированные данные ООН включают 107 жертв бомбардировки (36 убитых и 71 раненый), в том числе 81 ребенок. В докладе UNAMA говорится, что выводы миссии основываются на опросах самих пострадавших, очевидцев, медиков и представителей правительства. Не исключается, что действительное число жертв авиауадара может быть выше приведенного в докладе.
В докладе также отмечается, что следователи ООН не могут с уверенностью сказать, что все жертвы налета были мирными жителями.