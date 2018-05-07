Пенс объявит о новых санкциях против Венесуэлы в понедельник, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс объявит о новых санкциях против Венесуэлы в понедельник в своей речи перед Организацией американских государств, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление советника вице-президента.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы, а Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций.
Советник Пенса отказался предоставить более подробную информацию по санкциям до того, как будет произнесена речь, которая запланирована на 13.25 EDT (20.25 мск).
Также советник вице-президента заявил, что Пенс в своей речи намерен призвать к откладыванию президентских выборов в Венесуэле, которые намечены на 20 мая текущего года.
Кроме того, в США неоднократно повторяли, что не исключают новых санкций против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора страны в части продаж нефти или переработки продуктов.