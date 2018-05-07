Пенс объявит о новых санкциях против Венесуэлы в понедельник, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс объявит о новых санкциях против Венесуэлы в понедельник в своей речи перед Организацией американских государств, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление советника вице-президента.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы, а Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций.

Советник Пенса отказался предоставить более подробную информацию по санкциям до того, как будет произнесена речь, которая запланирована на 13.25 EDT (20.25 мск).

Также советник вице-президента заявил, что Пенс в своей речи намерен призвать к откладыванию президентских выборов в Венесуэле, которые намечены на 20 мая текущего года.

Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

Кроме того, в США неоднократно повторяли, что не исключают новых санкций против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора страны в части продаж нефти или переработки продуктов.

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы. Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" Венесуэлы 4 мая призвал граждан страны не участвовать в выборах президента.