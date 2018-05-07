МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с телеканалом RT план Киева по противодействию "российской агрессии" на полуострове.

В понедельник представительство президента Украины в Крыму анонсировало меры по противодействию "российской агрессии" . План по "возвращению" Крыма планируется опубликовать в июне.

"Складывается впечатление, что на Украине пытаются переключить внимание своего народа на какие-то внешние несуществующие проблемы для того, чтобы отвлечь их от происходящего в стране", — заявил Гемпель. Он назвал подобные заявления пустыми, подчеркнув, что на полуострове дружелюбно относятся к украинскому народу.

По мнению Гемпеля, подобные заявления делаются для того, "чтобы удержаться у власти и иметь возможность и дальше обманывать и грабить свой народ".

Ранее депутат Верховной рады Украины и лидер объединения "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил отобрать у России Крымский мост и "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. На полуострове заявили, что подобные заявления "вызывают улыбку и ничего более".

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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