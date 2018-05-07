Девять стран ЕС поддержали проект экспедиционного корпуса, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Девять стран-членов Евросоюза поддержали инициативу Франции создать европейский экспедиционный корпус, задействование которого в разрешении кризисных ситуаций за рубежом не потребует одобрения со стороны всех партнеров по ЕС, а лишь государств-участников проекта, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, вопрос обсуждался на полях встречи министров обороны 28 стран ЕС в субботу в Софии.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в сентябре 2017 года перед студентами университета Сорбонна, призвал к созданию общих европейских сил быстрого реагирования к 2021 году.

"В ситуации с неиспользованием по геополитическим и бюджетным причинам боевых групп ЕС предложение Франции нашло поддержку у Германии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Испании, Бельгии, Дании, Португалии и Эстонии", — сказал собеседник агентства.

С его слов, речь идет о создании "общей экспедиционной силы численностью несколько тысяч военных". "Понятно, что проект вызывает обеспокоенность США, поскольку это чревато оттоком финансовых ресурсов от НАТО", — сказал дипломат.

В ЕС в 2004 году были созданы так называемые боевые группы быстрого реагирования. Оперативной готовности они достигли в начале 2017 года и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих. Боевые группы способны к развертыванию в течение десяти дней в 6 тысячах километрах за пределами ЕС в случае, если такое решение будет принято Комитетом по политике и безопасности ЕС.

В режиме оперативной готовности в настоящее время находятся одна-две многонациональные боевые группы.

Как заявляла ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, до сих пор боевые группы не были задействованы в реализации европейской политики безопасности и обороны из-за недостатка политической воли. Однако, по словам Могерини, Евросоюз в текущем году может впервые задействовать собственные силы быстрого реагирования в одном из кризисных регионов.

ЕС в настоящее время осуществляет в рамках европейской политики безопасности и обороны 17 различных гражданских и военных миссий и операций.