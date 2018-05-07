"Ночные волки" почтили память погибших красноармейцев в Праге

ПРАГА, 7 мая — РИА Новости. Прибывшие в понедельник в Прагу участники традиционного мотопробега по ряду европейских стран в честь дня Победы из российского байкерского клуба "Ночные волки" посетили Ольшанское кладбище в центре чешской столицы и возложили цветы к могилам павших в 1945 году при освобождении республики воинов Красной Армии.

При проезде "Ночных волков" по улицам Праги их сопровождал участник чешского мотодвижения, депутат парламента и замглавы Социал-демократической партии Ярослав Фолдына.

"Я традиционно участвую в празднествах в честь Победы над нацизмом. Необходимо хранить память о ней, а также о тех, кто принес свою жизнь в жертву, освобождая в 1945 году нашу страну. Моих родителей в городе Бржецлаве (на востоке республики) освободили воины Красной Армии", — сказал Фолдына РИА Новости.

Более чем за час до прибытия "Ночных волков" на окраине Праги начали собираться встречающие, среди которых был и Фолдына. Однако далеко не всем пришелся по душе приезд российских мотоциклистов. Группа молодых людей с флагами Украины и Евросоюза вступила в словесную перепалку со сторонниками "Ночных волков", а когда те приехали на встречу, встретили их свистом и возгласами протеста. Полицейским пришлось словесно урезонить наиболее ретивых антироссийских крикунов.

В то время, когда российские мотоциклисты вместе с чешскими коллегами возлагали цветы к могилам погибших красноармейцев, противники "Ночных волков" совершили на автомобилях несколько объездов вокруг Ольшанского кладбища, размахивая из окон вышеупомянутыми флагами.

Поездку по Чехии члены клуба "Ночные волки" начали в городе Фридек-Мистек на северо-востоке республики, затем побывали в Брно и в ряде селений Южной Моравии. Во всех этих местах россияне вместе с представителями чешской общественности возложили цветы к могилам погибших советских и чехословацких воинов.

Мотопробег "Ночных волков" финиширует 9 мая в Берлине.