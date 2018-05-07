СМИ сообщили о пропаже болгарского альпиниста в Гималаях

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Известный болгарский альпинист Боян Петров пропал при восхождении на гору Шишабангма в Центральных Гималаях, сообщает издание "Дневник" со ссылкой на МИД страны.

Тибетская ассоциация альпинистов шестого мая уведомила посольство Болгарии в Пекине о том, что с третьего мая о нахождении Бояна Петрова ничего не известно.

"Члены экспедиции обнаружили пропажу Петрова, находясь на высоте около 7500 метров над уровнем моря. На его поиски отправили трех человек. Утром шестого мая на высоте около 7350 метров была обнаружена его палатка и спальный мешок. Впоследствии поиски прекратили из-за плохих погодных условий", — цитирует издание сообщение МИД Болгарии.

При этом коллеги пропавшего из команды альпинистов сообщили изданию, что отсутствие связи в течение нескольких дней является обычной ситуацией для Петрова. Они сообщили, что альпинист обычно передвигается гораздо быстрее остальной команды и иногда даже обгоняет всех на сутки. По их словам, на данный момент ясных признаков того, что он пропал, нет.

Они также сообщили изданию, что, по их информации, погода в районе Шишибангма будет неблагоприятной, по крайней мере, до 12 мая.

Боян Петров — болгарский альпинист, зоолог и спелеолог. Участник проекта "Болгарин — 14х8000", в рамках которого покорил 10 горных вершин высотой более восьми тысяч метров. Является первым в мире инсулинозависимым диабетиком с подобными спортивными результатами.