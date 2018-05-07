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Эксперт: "Хезболлах" не развяжет войну с Израилем после победы на выборах

16:5607.05.2018
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© Flickr / yeowatzupФлаг движения Хезболлах в Ливане. Архивное фотоФлаг движения Хезболлах в Ливане. Архивное фото
© Flickr / yeowatzup

БЕЙРУТ, 7 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Шиитское движение "Хезболлах", одержав победу на парламентских выборах в Ливане, не будет лоббировать начало войны с Израилем, считает глава Бейрутского центра исследований и информации Абдо Саад.

Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
"Хезболлах" обвинила Эр-Рияд в подталкивании Израиля к нападению на Ливан

Жители Ливана впервые с 2009 года смогли проголосовать на парламентских выборах 6 мая. На 128 мест в парламенте претендовали 976 зарегистрированных кандидатов. По предварительным неофициальным данным, победу одержали кандидаты от шиитских партий "Хезболлах" и "Амаль" и их союзники. Суннитская партия "Мустакбаль" во главе с премьер-министром страны Саадом Харири, по мнению ливанских экспертов, потерпело поражение.

"Любая победа "Хезболлах" — это поражение для Израиля, такая аксиома. Неважно, победа политическая, социальная или военная. Но это абсолютно не изменит положение дел в южном Ливане. Определенно, "Хезболлах" не начнет войну с Израилем, но они готовы защищать свои земли", — сказал РИА Новости Саад.

Что изменится

Эксперт отметил, что перемены в связи с новым раскладом сил в парламенте грядут как во внутренней политике Ливана, так и во внешнеполитических отношениях.

Бронетехника сирийской армии в освобожденном населенном пункте Кафр-Батна в восточной Гуте. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ливан осудил использование своего воздушного пространства для атаки Сирии
"Они ("Хезболлах" и союзники — ред.) теперь сделают свой блок, который заставит Харири решить требования ливанцев, связанные с возвращением сирийских беженцев в Сирию. А также он будет вынужден урегулировать вопрос с электричеством. Есть страны, которые сделали предложения Ливану. Например, Иран предложил Ливану построить электростанции в кредит на 25 лет и по очень низким ценам. Но Харири отказывался, так как Иран — оппонент Саудовской Аравии", — пояснил Саад.

Директор исследовательского центра пояснил, что ни одна конфессия не получит абсолютного большинства в парламенте, однако "Хезболлах" и союзники могут получить 48 депутатских мест, 10 будет у друзской партии под руководством Валида Джумблата и 20 мест у "Свободного патриотического движения" — крупнейшей христианской партии, дружественной "Хезболлах". "Они будут во многих вопросах союзниками. Возможно, будет сформирован новый союз — "Хезболлах" и партия Джумблата", — добавил он.

Выборы по новым правилам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018
© AFP 2018 / Don MacKinnon
"Хезболлах" угрожает безопасности Ливана, считает Тиллерсон
С 1960 года в Ливане был принят закон так называемого "Большинства" в рамках парламентских выборов, на основе которого и состоялись выборы в 2009 году. Каждый регион страны имел определенное количество кресел с фиксированным количеством мест, закрепленных за каждой конфессией. Побеждала та группа кандидатов от региона, у которой было больше голосов.

В июне 2017 года были приняты поправки к закону, которые определили новый порядок выборов в стране. Партии договариваются между собой и составляют списки, число кандидатов в которых соответствует количеству мандатов в данном регионе, количество списков при этом не ограничивается. Избиратель, голосуя за кандидата, голосует за весь список, в котором этот кандидат представлен. При подсчете голосов мандаты распределяются между списками в процентном соотношении – чем больше голосов список набрал, тем больше представленных в нем кандидатов пройдут в парламент. При этом распределение мандатов по конфессиональному признаку от региона сохраняется.

Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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На юге Ливана обнаружили израильский беспилотник, сообщили СМИ
По всему Ливану были составлены более 70 списков кандидатов, они поделены неравномерно на 15 округов.

Еще одним новшеством закона о парламентских выборах стало проведение досрочного голосования для граждан, проживающих за рубежом — впервые в истории страны. Такая возможность была предоставлена 27 и 29 апреля 82 тысячам зарегистрированным ливанским гражданам в 40 странах мира.

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