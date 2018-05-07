МИД прокомментировал прошедшие в Ливане выборы

Мужчина изучает списки кандидатов на избирательном участке во время парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018

Мужчина изучает списки кандидатов на избирательном участке во время парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия приветствует состоявшиеся парламентские выборы в Ливане, считает их важным шагом к укреплению государственности и внутренней стабилизации, сообщает официальный сайт МИД РФ.

Граждане Ливана впервые с 2009 года проголосовали на парламентских выборах. На 128 мест в парламенте претендовали 976 зарегистрированных кандидатов, места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. По предварительным итогам, лидируют шиитские партии "Хезболлах" и "Амаль" совместно со своими политическими союзниками.

"Российская Федерация приветствует состоявшиеся выборы в Ливане как крупное позитивное событие в жизни этой страны, важный шаг на пути к укреплению ее государственности и внутренней стабилизации. Рассчитываем на то, что ливанские политические силы продолжат выстраивать взаимодействие в интересах решения актуальных вопросов национальной повестки дня исключительно в правовом поле, на основе конституции и через общенациональный диалог", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В комментарии также подчеркивается, что Россия "будет и далее проводить линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности дружественного Ливана во всем его политическом и этноконфессиональном многообразии".