Датский изобретатель обжаловал пожизненный приговор за убийство журналистки

СТОКГОЛЬМ, 7 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, обжаловал решение с ходатайством ограничить лишение свободы конкретными сроками, сообщила в понедельник прокуратура Дании.
"Обжалование по делу Петера Мадсена. Прокуратура не меняет позицию о пожизненном заключении, вынесенном судом. Петер Мадсен настаивает на смягчении наказания", — сообщается в микроблоге государственного прокурора в Копенгагене в Twitter.
Поясняется, что обжалование касается не рассмотрения вопроса вины Мадсена, а лишь пересмотра срока наказания. Сообщается также, что решения о том, примет ли апелляционный суд заявление Мадсена к рассмотрению, пока нет. Мадсена приговорили 25 апреля.
Мадсена официально обвинили в убийстве шведской журналистки в середине январе этого года. Слушания в суде так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти журналистки. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что части её тела слишком долго пролежали в воде. Прокуратура считает, что Мадсен задушил жертву или перерезал ей горло, а также что он планировал свое преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки, не давая при этом четкого ответа, зачем он это сделал. Судебно-психиатрическое обследование обвиняемого не нашло серьезных расстройств в психике, однако констатировало, что у Мадсена наблюдаются серьезные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.