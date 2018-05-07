Датский изобретатель обжаловал пожизненный приговор за убийство журналистки

СТОКГОЛЬМ, 7 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, обжаловал решение с ходатайством ограничить лишение свободы конкретными сроками, сообщила в понедельник прокуратура Дании.

"Обжалование по делу Петера Мадсена. Прокуратура не меняет позицию о пожизненном заключении, вынесенном судом. Петер Мадсен настаивает на смягчении наказания", — сообщается в микроблоге государственного прокурора в Копенгагене в Twitter.

Поясняется, что обжалование касается не рассмотрения вопроса вины Мадсена, а лишь пересмотра срока наказания. Сообщается также, что решения о том, примет ли апелляционный суд заявление Мадсена к рассмотрению, пока нет. Мадсена приговорили 25 апреля.

Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене, но исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября и затем в ноябре полиция Копенгагена сообщила об обнаружении других частей тела.

Мадсена официально обвинили в убийстве шведской журналистки в середине январе этого года. Слушания в суде так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти журналистки. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что части её тела слишком долго пролежали в воде. Прокуратура считает, что Мадсен задушил жертву или перерезал ей горло, а также что он планировал свое преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки, не давая при этом четкого ответа, зачем он это сделал. Судебно-психиатрическое обследование обвиняемого не нашло серьезных расстройств в психике, однако констатировало, что у Мадсена наблюдаются серьезные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.