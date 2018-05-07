Во Франции почтили память советских воинов

НУАЙЕ-СЕН-МАРТЕН (Франция), 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Дипломаты из России, Сербии и ряда стран СНГ в понедельник, в канун Дня Победы почтили память советских военных, не вернувшихся домой из Франции — на Мемориальном кладбище советских воинов в городе Нуайе-Сен-Мартен прошла торжественная церемония.
"Для нас эта Победа является, как у нас говорят, праздником со слезами на глазах. В Советском Союзе в годы той страшной войны погибло порядка 27 миллионов человек. И тогда это был единый советский народ, который смог победить в той войне", — сказал посол России во Франции Алексей Мешков, открывая приём, посвящённый празднику.
Советское мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза было основано в конце 1970-х годов, когда Советский Союз принял решение перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Пятой республики. На нем покоятся останки более чем 4,6 тысячи погибших советских граждан.