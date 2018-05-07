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Задержанного в Киеве бразильца не включили в список на обмен пленными

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2018 (92)
15:4407.05.2018
(обновлено: 16:06 07.05.2018)
03071
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкФлаг Украины. Архивное фотоФлаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак опроверг сообщения СМИ, что в список на обмен пленными в Донбассе, который состоялся в декабре прошлого года, был включен гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, на тот момент осужденный на Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov
Задержанного националистами в Киеве бразильца передали СБУ
Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту Борисполя, сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден. Ранее украинские СМИ сообщили, что бразильца включили в списки на обмен пленными между Киевом и ополченцами, однако в итоге оставили на подконтрольной Киеву территории.

"По моим данным, он не был в списках на обмен. И он не мог быть обменян, потому что он гражданин Бразилии", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, Киев может выдать иностранца только консульскому представительству или посольству той страны, гражданином которой он является. "Мы не могли передать бразильца при любых условиях на территорию Л/ДНР (Луганской и Донецкой народных республик. — Прим. ред.)", — сказал Грицак.

Активисты украинских радикальных движений с гражданином Бразилии Рафаэлем Лусварги у здания СБУ в Киеве. 4 мая 2018
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Националисты заявили о задержании в Киеве бразильца, воевавшего за ДНР
В минувшую пятницу Лусварги задержали члены украинской националистической партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против участников которого в России возбуждены уголовные дела). Националисты привели его к зданию Службы безопасности Украины, чтобы передать правоохранителям. Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве и в пятницу отправился в посольство Бразилии. Он также сообщил, что не поддерживает контактов с ополченцами.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.

 

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