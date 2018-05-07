Задержанного в Киеве бразильца не включили в список на обмен пленными

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак опроверг сообщения СМИ, что в список на обмен пленными в Донбассе, который состоялся в декабре прошлого года, был включен гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, на тот момент осужденный на Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"По моим данным, он не был в списках на обмен. И он не мог быть обменян, потому что он гражданин Бразилии", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
По его словам, Киев может выдать иностранца только консульскому представительству или посольству той страны, гражданином которой он является. "Мы не могли передать бразильца при любых условиях на территорию Л/ДНР (Луганской и Донецкой народных республик. — Прим. ред.)", — сказал Грицак.
В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.