Эрдоган объяснил, почему у сложившегося мирового порядка нет будущего

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что реформа Организации Объединенных Наций неизбежна. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Подобную точку зрения Эрдоган выразил во время выступления в Стамбуле на церемонии вручения международной премии мира "Оливковая ветвь".

"Лицемерие международного сообщества и двуличие международных организаций, в задачу которых входит обеспечение мира и безопасности, достигли таких масштабов, при которых уже невозможно скрыть предвзятость", — заявил президент Турции. Поэтому, отметил он, Анкара и призывает к реформе ООН.

Турецкий лидер добавил, что международная система, сформированная с учетом интересов пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, не имеет будущего. По его словам, реформа ООН является неизбежной.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал наличие структурных проблем в Совете Безопасности. Он заявил, что орган более не отражает баланс сил в мире и не соответствует реалиям сегодняшнего дня.