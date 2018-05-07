Силовики выпустили более 80 снарядов за сутки, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (80)

ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республике более 80 снарядов, мин и гранат за минувшие сутки, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны ВС Украины за минувшие сутки.

"Всего по территории республики было выпущено свыше 80 снарядов, мин и гранат (за сутки)", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что при обстрелах ВС Украины применяли запрещенную минскими договоренностями артиллерию и минометы.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики существенных изменений не претерпела продолжает оставаться напряженной", — рассказал представитель оборонного ведомства.