Силовики выпустили более 80 снарядов за сутки, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республике более 80 снарядов, мин и гранат за минувшие сутки, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Всего по территории республики было выпущено свыше 80 снарядов, мин и гранат (за сутки)", — сообщил Марочко.
Он уточнил, что при обстрелах ВС Украины применяли запрещенную минскими договоренностями артиллерию и минометы.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики существенных изменений не претерпела продолжает оставаться напряженной", — рассказал представитель оборонного ведомства.