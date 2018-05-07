На выезде из России в Литву образовалась очередь из машин

КАЛИНИНГРАД, 7 мая — РИА Новости. Около 200 большегрузных автомобилей ждут въезда в Литву с территории Калининградской области из-за программного сбоя на литовской стороне, сообщила пресс-служба калининградской областной таможни.

"По причине сбоя в работе информационных систем в Литовской республике литовская сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств с периодичностью два-четыре автомобиля в час. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска "Чернышевское" в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литву", — говорится в сообщении.

В таможне отметили, что для решения проблемы потребуется время, и рекомендовали воспользоваться паромным сообщением или осуществлять транзитные перевозки на остальную часть РФ через Польшу.