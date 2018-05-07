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На Украине поблагодарили Россию за Крымский мост

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2018 (88)
14:0507.05.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста. Архивное фотоСтроительство Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинский и российский журналист Матвей Ганапольский считает, что украинцы будут пользоваться Крымским мостом после "возвращения" полуострова Киеву.

Такое мнение он высказал в эфире "5 канала".

"Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", — сказал журналист.

Ганапольский отметил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России. Он добавил, что пусть Москва строит, ведь не за счет Украины.

Матвей Ганапольский — ведущий радиостанции "Эхо Москвы", в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины.

Строительство автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.Рабочий на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Главные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПриемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.Рабочие на строительстве Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Уже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.Рабочий на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕсть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Есть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.
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"Больные фантазии"

Как считает депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара, эти фантазии не имеют ничего общего с объективной реальностью.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Клинцевич: "Нога украинского националиста не ступит на Крымский мост"
"Крымский мост уже в ближайшие дни будет открыт", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Депутат напомнил, что говорили украинские политики относительно моста, и как эволюционировало общественное мнение на Украине.

"Сначала все в один голос кричали, что никогда Россия не сможет построить крымский мост, затем говорили, что построят, но он разрушится. Потом обещали, что различные радикальные группы на Украине будут предпринимать различные действия против моста", — рассказал Ганжара.

По его мнению, это полная недееспособность и несоответствие всем тем заявлениям, которые они делали.

"Мы понимаем, что эти заявления, в первую очередь, ориентированы на внутреннюю украинскую аудиторию. Когда жители полуострова слышат такое, это вызывает улыбку и ничего более", — подчеркнул он.

Строительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Украинские националисты заявили о подготовке "акции" на Крымском мосту
Он считает, что еще будут подобные заявления, "но понятно, что все это никоим образом не влияет на объективную действительность".

Планы Киева

На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста.

Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

А в конце апреля депутат Рады Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста.

Туман на железнодорожной арке Крымского моста. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Политолог назвал заявления Украины по Крымскому мосту весенним обострением
По его мнению, Россия должна передать мост "консорциуму" в виде компенсации за "оккупацию" полуострова.

В интервью сетевому изданию "Обозреватель" он предложил отслеживать и "публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий" каждому человеку, посещающему Крым.

Поездки на полуостров Чубаров назвал "незаконными". Введение санкций в отношении людей, которые едут в Крым, уже обсуждают с "некоторыми правоохранительными структурами", рассказал он.

Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Так, именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив
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