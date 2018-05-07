МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, вице-президент Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг заявила, что большинство жителей страны выступают за диалог с Россией. Об этом она сказала в интервью Die Welt.

"Я считаю, что это в интересах Германии и России, прийти к ослаблению взаимных санкций", — отметила она, подчеркнув, что для этого обеим странам следует "двигаться навстречу друг другу", а Россия должна "внести свой вклад".

По словам Швезиг, за четыре года взаимных санкций стало понятно, что своей цели они не достигли. Она подчеркнула, что в Мекленбурге-Передней Померании они больше всего ударили по сельскохозяйственному сектору, особенно по местным крестьянам, которые "теперь больше не могут продавать сыр".

Она также рассказала, что такую позицию по санкциям поддерживают не только в СДПГ.

"Например, я едина во мнении со своим коллегой Райнером Хазелоффом из Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министром федеральной земли Саксония-Анхальт. Он тоже выступает за взаимное ослабление санкций", — заявила Швезиг.

Многие жители Мекленбурга-Передней Померании хотели бы, чтобы Германия в отношениях с Россией "наводила мосты" и взяла на себя роль посредника в урегулировании конфликтов, добавила она, отметив, что подавляющее большинство жителей ФРГ хотели бы диалога с Москвой.