Источник сообщил об авиаударах коалиции в Йемене

САНА, 7 мая — РИА Новости. Не менее шести человек погибли и 35 пострадали в результате двух авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по зданию правительства в центре столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости медицинский источник.
"Самолеты коалиции обстреляли в понедельник утром здание офиса руководства республики в районе аз-Збири в центре столицы, когда глава Высшего политсовета проводил там встречи с представителями руководства государства", — сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Йемена, созданном мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами).
В воскресенье хуситы выпустили две баллистические ракеты по приграничной саудовской провинции Наджран, которые были сбиты саудовскими ПВО.
Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.