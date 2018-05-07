В Ираке за пять дней до выборов убили кандидата в депутаты парламента

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Неизвестные убили в понедельник кандидата в депутаты парламента Ирака Фарука аз-Зарзура за пять дней до выборов в законодательный орган, сообщила пресс-служба его партии "Национальная коалиция".

Ранее местные источники в провинции Найнава сообщили РИА Новости, что аз-Зарзура застрелили неизвестные возле его дома в деревне Лазака к северу от города Мосул. По данным источников, кандидата убили, когда он возвращался домой с утренней молитвы.

"Экстремистские группировки продолжают… проливать кровь невинных сыновей нашего народа. Они отвратительным способом убили нашего брата Фарука аз-Зарзура, кандидата от Национальной коалиции в провинции Найнава", — говорится в заявлении пресс-службы, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что убийство кандидата "лишь придало решимости партии продолжать идти по пути реформ". Партия призвала провести скорейшее расследование обстоятельств убийства.

Парламентские выборы в Ираке, изначально планировавшиеся на сентябрь 2017 года, намечены на 12 мая. Основные коалиции выдвинули ведущие шиитские политики страны — премьер Хайдер аль-Абади и экс-премьер, вице-президент Нури аль-Малики. На 328 мест в парламенте претендуют 6986 кандидатов, из них 2014 женщин.