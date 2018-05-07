Мадуро лидирует по результатам предвыборного опроса в Венесуэле, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Свой голос за действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовы отдать 48% граждан, сообщает издание Prensa Latina со ссылкой на результаты последнего опроса.

Опрос общественного мнения был выполнен компанией Hinterlaces и проводился между 20 апреля и 2 мая, в нем приняли участие 1580 человек.

Согласно результатам исследования, 48% опрошенных намерены поддержать лидера правящей партии Николаса Мадуро, его оппоненту — главе оппозиционной партии Венесуэлы "Прогрессивный авангард" Энри Фалькону — отдают предпочтение 31% опрошенных. Еще 14% граждан собираются проголосовать за представителя движения "Надежда на перемены" Хавьера Бертуччи.

Всего, по итогам исследования, 63% венесуэльцев намерены голосовать в день выборов, в то время как 28% собираются воздержаться.

Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая.