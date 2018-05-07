Фракция "Елк" в парламенте Армении уверена в избрании премьером Пашиняна

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Армении парламентской фракции "Елк" (Исход) Никол Пашинян будет избран во вторник премьер-министром, считает депутат от этой фракции Эдмон Марукян.

"Все необходимые подписи собраны, завтра будет созвано специальное заседание Национального собрания (парламента), которое изберет Никола Пашиняна премьер-министром", — сказал Марукян в понедельник журналистам.

По его мнению, это положит начало изменениям в стране, так как "фактическая власть перейдет к оппозиции".

Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат — Пашинян. Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.