КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сайты Yandex.ua и Mail.ru все еще входят в ТОП-25 наиболее посещаемых сайтов жителями Украины несмотря на санкции, говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine за апрель 2018 года.
"Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru и Odnoklassniki.ru все еще держат часть пользователей, которая позволяет ресурсам входить в ТОП-25 популярных сайтов", — говорится в сообщении.
Самыми популярными сайтами на Украине являются Google, Youtube и Facebook.