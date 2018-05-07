На Украине обследуют территорию склада боеприпасов, где произошел пожар

Пожарные расчеты автомашин рядом с военными складами боеприпасов в Харьковской области, где произошел пожар. Архивное фото

Пожарные расчеты автомашин рядом с военными складами боеприпасов в Харьковской области, где произошел пожар. Архивное фото

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Территорию бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области, где ранее вспыхнул пожар, обследуют патрули спасателей, ситуация находится под контролем, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы боеприпасов начались 3 мая после возгорания сухой травы на технической территории 65-го арсенала, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году. Транспортное сообщение в районе ЧП было закрыто, жителей близлежащих районов эвакуировали. Пожар уже удалось локализовать, задымления над складом нет. Возбуждено уголовное дело.

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 7 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрывов боеприпасов погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.