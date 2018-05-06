"Бессмертный полк" в Льеже: подвиг сапера и семья безымянных героев

ЛЬЕЖ, 6 мая – РИА Новости. Памятная акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в бельгийском Льеже, городе-побратиме Волгограда. Мероприятие собрало на военном мемориале "Цитадель", где захоронены воевавшие в движении Сопротивления советские военнослужащие, порядка 150 человек — представителей русскоязычной общины Бельгии, посольства РФ и общественных организаций.

"Примите их в свою семью"

Участники памятной церемонии принесли портреты своих родственников, воевавших во Второй мировой войне, цветы и флаги — российский, бельгийский и советский. Были исполнены гимны Бельгии и РФ, представители российского посольства и общественных организаций выступили с торжественными речами, прозвучали песни военных лет, которые собравшиеся дружно подпевали. Затем был проведен молебен и колонна двинулась маршем по городским улицам к расположенной поблизости стеле в честь погибших в двух мировых войнах.

На территории расположенного на городской возвышенности мемориала находится военное кладбище и сохранившаяся часть военной крепости, в которой нацисты расстреливали пленных. Сорок шагов отделяли узников от жизни до смерти: в конце дорожки, где пленных привязывали к столбам перед казнью, теперь установлен памятный камень. Рядом расположена большая лужайка с возвышающимся над ней крестом: на этом месте раньше была братская могила.

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Плотные ряды белых крестов: фамилии, даты, "расстрелян", "погиб за Родину". И аллея, где покоятся советские военнопленные, воевавшие в рядах бельгийского сопротивления. Большинство из них бежали с находившихся на территории бельгийской Валлонии угольных шахт. Некоторые организовывали свои партизанские отряды, внесшие большой вклад в разгром противника на территории Бельгии. Как сообщили РИА Новости в общественной организации "Меридиан", которая более 10 лет занимается сохранением памяти о погибших во Второй мировой войне, в этих группах насчитывалось, по архивным данным, до двух сотен человек.

Многие кресты на могилах безымянные: "Неизвестный русский. Расстрелян немцами 20.06.1943", гласит установленная в 1952 году металлическая табличка. На других есть фамилии: "Евгений Доценко. Расстрелян. 01.04.1944", "Василий Коновалов. Расстрелян. 27.02.1944".

© РИА Новости / Олег Зегонов Воинский мемориал "Стена расстрелянных", в котором покоятся останки военнопленных, расстрелянных немецкими оккупантами, в городе Льеж, Бельгия © РИА Новости / Олег Зегонов Воинский мемориал "Стена расстрелянных", в котором покоятся останки военнопленных, расстрелянных немецкими оккупантами, в городе Льеж, Бельгия

"Евгений Доценко – волгоградец. Его жизнь, его борьба послужили тому, что Льеж стал городом-побратимом Волгограда", — рассказывает глава "Меридиана" Элла Бондарева. Нацисты расстреляли Доценко в другом месте, но в знак особой признательности на военном кладбище в Льеже был установлен памятный крест с его именем.

По ее словам, порыв посвятить себя работе по сохранению воинских захоронений возник много лет назад, когда, переехав в Льеж, она случайно увидела на местном военном кладбище захоронения неизвестных солдат, и на одной из табличек была выгравирована фамилия "Кузнецов".

"Это фамилия моего деда, который без вести пропал. У меня с этим связаны особые воспоминания. Когда мы начали выяснять, подключили музеи, военных, оказалось, что это был молодой боец из Калининграда, не мой дед. Но я все равно знаю, что прихожу к нему. Я прихожу сюда к деду, и Кузнецов – это для меня мой дед", — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, уже многие годы люди собираются на мемориале в День Победы, чтобы почтить память погибших, а в последние три года появилась и традиция приносить портреты своих воевавших на фронтах Второй мировой войны родственников.

"Для меня "Бессмертный полк" — это еще и те солдаты, которые здесь расстреляны. К ним ведь уже никто не придет, никто не принесет цветы, поэтому я каждый раз прошу людей, чтобы цветы принесли они и приняли их, как говорится, в свою семью", — сказала Бондарева.

Подвиг сапера

В памятных мероприятиях принял участие Кристиан Симон, глава бельгийской ассоциации бывших офицеров, которая также занимается сохранением памяти о событиях Второй мировой войны. "Мы представляем собой круг единомышленников, которые видят своим долгом сохранить память о тех событиях, передать ее, учитывая, что в школьных программах это больше не проходят. У большинства из нас в семьях были участники движения Сопротивления", — рассказал он.

Именно от участников исторической группы ассоциация "Меридиан" узнала историю советского партизана Анатолия Степанова, который считается героем этого региона Бельгии. "Я до сих пор пытаюсь разыскать его родственников. Он уходил с Ленинградского фронта, был сапером, его перебросили в Прибалтику и там подбили самолет, на котором он летел, ему удалось выжить, но он попал в плен", — рассказала Элла Бондарева.

"И здесь в бельгийском Сопротивлении умения Степанова особо ценились. Он и его соратники подорвали более 200 эшелонов нацистских войск. Летом 1944 года образовавшаяся вокруг него группа собралась обсудить очередной план, но кто-то их выдал. Он был схвачен, но затем ему снова удалось сбежать и спрятаться в штольнях вместе с другим советским военным, Иваном Пальчиковым", — говорит она.

И именно родственник Кристиана Симона, присутствовавшего сегодня на акции, пытался в далеком 44-м спасти советского партизана, не выдав его нацистам. Не найдя Степанова, за которым они в буквально смысле охотились, захватчики пригрозили начать расстреливать жителей одной из местных деревень.

Тогда Степанов поднялся на поверхность один, чтобы спасти жизни заложников. Его пытали, а тело сбросили в штольню. Благодарные за тот подвиг бельгийцы и по наши дни чтят память о нем.