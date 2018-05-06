"Бессмертный полк" в Льеже: подвиг сапера и семья безымянных героев

ЛЬЕЖ, 6 мая – РИА Новости. Памятная акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в бельгийском Льеже, городе-побратиме Волгограда. Мероприятие собрало на военном мемориале "Цитадель", где захоронены воевавшие в движении Сопротивления советские военнослужащие, порядка 150 человек — представителей русскоязычной общины Бельгии, посольства РФ и общественных организаций.
"Примите их в свою семью"
На территории расположенного на городской возвышенности мемориала находится военное кладбище и сохранившаяся часть военной крепости, в которой нацисты расстреливали пленных. Сорок шагов отделяли узников от жизни до смерти: в конце дорожки, где пленных привязывали к столбам перед казнью, теперь установлен памятный камень. Рядом расположена большая лужайка с возвышающимся над ней крестом: на этом месте раньше была братская могила.
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Многие кресты на могилах безымянные: "Неизвестный русский. Расстрелян немцами 20.06.1943", гласит установленная в 1952 году металлическая табличка. На других есть фамилии: "Евгений Доценко. Расстрелян. 01.04.1944", "Василий Коновалов. Расстрелян. 27.02.1944".
"Евгений Доценко – волгоградец. Его жизнь, его борьба послужили тому, что Льеж стал городом-побратимом Волгограда", — рассказывает глава "Меридиана" Элла Бондарева. Нацисты расстреляли Доценко в другом месте, но в знак особой признательности на военном кладбище в Льеже был установлен памятный крест с его именем.
"Это фамилия моего деда, который без вести пропал. У меня с этим связаны особые воспоминания. Когда мы начали выяснять, подключили музеи, военных, оказалось, что это был молодой боец из Калининграда, не мой дед. Но я все равно знаю, что прихожу к нему. Я прихожу сюда к деду, и Кузнецов – это для меня мой дед", — рассказала она РИА Новости.
По ее словам, уже многие годы люди собираются на мемориале в День Победы, чтобы почтить память погибших, а в последние три года появилась и традиция приносить портреты своих воевавших на фронтах Второй мировой войны родственников.
"Для меня "Бессмертный полк" — это еще и те солдаты, которые здесь расстреляны. К ним ведь уже никто не придет, никто не принесет цветы, поэтому я каждый раз прошу людей, чтобы цветы принесли они и приняли их, как говорится, в свою семью", — сказала Бондарева.
Подвиг сапера
Именно от участников исторической группы ассоциация "Меридиан" узнала историю советского партизана Анатолия Степанова, который считается героем этого региона Бельгии. "Я до сих пор пытаюсь разыскать его родственников. Он уходил с Ленинградского фронта, был сапером, его перебросили в Прибалтику и там подбили самолет, на котором он летел, ему удалось выжить, но он попал в плен", — рассказала Элла Бондарева.
"И здесь в бельгийском Сопротивлении умения Степанова особо ценились. Он и его соратники подорвали более 200 эшелонов нацистских войск. Летом 1944 года образовавшаяся вокруг него группа собралась обсудить очередной план, но кто-то их выдал. Он был схвачен, но затем ему снова удалось сбежать и спрятаться в штольнях вместе с другим советским военным, Иваном Пальчиковым", — говорит она.
Тогда Степанов поднялся на поверхность один, чтобы спасти жизни заложников. Его пытали, а тело сбросили в штольню. Благодарные за тот подвиг бельгийцы и по наши дни чтят память о нем.