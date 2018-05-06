Число горняков, погибших при взрыве в польской шахте, увеличилось до двух

ВАРШАВА, 6 мая — РИА Новости. Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, сообщил журналистам директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон.
"Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть", — сказал Озон. На поверхности была установлена личность погибшего, его опознали.
Директор компании добавил, что в настоящее время продолжаются поиски еще троих горняков. Одновременно спасатели ведут работы по обеспечению воздухом района шахты, где они могут находиться.
В настоящее время концентрация метана в зоне работы спасателей в пределах 4%, то есть ниже взрывоопасного уровня (от 5%), хотя есть места, где концентрация метана достигает 24%.
Руководство Польши держит под контролем спасательную операцию. Место аварии уже посетили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда.