В Иране 16 женщин приговорили к тюремному заключению за причастность к ИГ*

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Суд Ирана в воскресенье приговорил 16 женщин к тюремному заключению за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает агентство IRNA со ссылкой на генерального прокурора Тегерана Аббаса Джаафари Доулатабади.

"Женщины, члены ИГ*, были приговорены к разным срокам тюремного заключения", — заявил Доулатабади. Он добавил, что женщин также обязали выплатить полученные от ИГ* деньги.

По его словам, ранее эти женщины отправились в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке. Там они проходили специальные обучающие тренинги и приняли участие в некоторых террористических операциях. По возвращению в Иран женщин арестовали.

* Террористическая организация, запрещенная в России.