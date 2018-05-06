Развитие отношений ЕС и США вызывают озабоченность, заявил Штайнмайер

БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. Развитие отношений между Евросоюзом и США вызывают озабоченность, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Развитие трансатлантических отношений… вызывает настоящую озабоченность", — заявил он в программе "Bericht aus Berlin" ("Доклад из Берлина") телеканала ARD.

Штайнмайер добавил, что в Вашингтоне "больше не воспринимают нас как часть сообщества ценностей, в рамках которого мы взаимодействуем".

Президент выступил также в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, указав, что Ближний Восток "может не вынести еще одного конфликта" в случае, если Вашингтон выйдет из соглашения.