В МВД Франции назвали шокирующими слова командира жандармов о гвианцах

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Франции начали дисциплинарное производство в отношении командира подразделения жандармерии, дислоцировавшегося в Гвиане, за то, что он сравнил местное население с животными, сообщает газета Le Monde.

Поводом для начала проверки стала прощальная речь, произнесенная 21 апреля жандармом Седриком С. в честь окончания трехмесячной командировки в Гвиану перед сослуживцами из мобильного подразделения жандармерии и супрефектом Гвианы.

В своей речи он вспомнил о первой поездке в Гвиану, когда смог открыть "экваториальный климат, богатую флору и фауну, приветливых легионеров и…специфическое местное население".

"Какая необычная фауна, в которой ревуны издают столько ругательств, словно помечают свою территорию, а маленькие кайманы день и ночь погружаются в алкоголь", — цитирует газета фрагмент из речи жандарма, попавшей в распоряжение издания.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в воскресенье назвал высказывания жандарма "шокирующими и недопустимыми" и добавил, что в настоящее время в отношении него проводится дисциплинарная проверка.