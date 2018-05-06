В Румынии задержали гражданина Сербии, разыскиваемого 30 лет

КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Гражданина Сербии, которого 30 лет разыскивал Интерпол по подозрению в совершении геноцида в 1991 году, задержали в Румынии, сообщает территориальный инспекторат пограничной полиции румынского города Яссы.

"Пятого мая, около 14.00, в пограничном пункте пропуска порт Галац появился для оформления формальных процедур, необходимых для пересечения границы, 50-летний сербский гражданин Стеван Б., который был частью экипажа судна под флагом Сербии. Наши работники выяснили, что мужчина находится в розыске Интерпола для ареста и экстрадиции, потому что он проходит по делу о геноциде, совершенном в период сентября-декабря 1991 года", — говорится в сообщении.

Агентство Mediafax отмечает, что мандат на арест, выданный на имя Стевана Б., основан на постановлении окружного суда Осиека в Хорватии, согласно которому "в 1991-1995 годах мужчина, будучи членом организованной военизированной группы, участвовал в террористических действиях против этнических хорватов и венгров".

Стеван Б. был задержан и передан оперативной группе Службы криминальных расследований уездного инспектората полиции города Галац.