В Румынии задержали гражданина Сербии, разыскиваемого 30 лет

КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Гражданина Сербии, которого 30 лет разыскивал Интерпол по подозрению в совершении геноцида в 1991 году, задержали в Румынии, сообщает территориальный инспекторат пограничной полиции румынского города Яссы.
Агентство Mediafax отмечает, что мандат на арест, выданный на имя Стевана Б., основан на постановлении окружного суда Осиека в Хорватии, согласно которому "в 1991-1995 годах мужчина, будучи членом организованной военизированной группы, участвовал в террористических действиях против этнических хорватов и венгров".
Стеван Б. был задержан и передан оперативной группе Службы криминальных расследований уездного инспектората полиции города Галац.