В Горловке заявили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (69)

© РИА Новости / Сергей Аверин Перейти в фотобанк Киев обвинил ополченцев в обстреле Зайцево в Донбассе Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков в воскресенье окраины Горловки, заявил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько.

"Обстрел Гольмы (окраина города Горловка – ред.). Ранение грудной клетки получил мирный житель, 1938 года рождения. Также повреждены четыре дома и газопровод по улице Больничной", — говорится в сообщении.

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