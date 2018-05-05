Киев отказался комментировать наличие ВСУ на участке разведения в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Представители Киева в группе по гуманитарным вопросам контактной группы отказались комментировать нахождение украинских военнослужащих на участке разведения сил и средств №2 в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщила журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в оборудовании позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

"Было обозначено (на заседании гуманитарной подгруппы — ред.) в соответствии с последним отчетом СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ за 30 апреля о нахождении в районе поселка Золотое военной техники, военных людей (ВС Украины — ред.)", — рассказала Кобцева.

Она уточнила, что акцент на данном факте был сделан со стороны ЛНР в связи с предложением представителей Киева открыть в этом районе пункт пропуска через линию соприкосновения для мирных жителей.

"Если мы ведем диалог об открытии контрольно-пропускного пункта и обсуждаем с представителями МККК (Международного комитета Красного Креста) создание инфраструктуры в данном направлении, то о каком наличии там военной техники и вооруженных сил может идти речь? К сожалению, украинские представители ушли от ответа на данный вопрос", — сказала Кобцева.

Она уточнила, что представители Киева заявили, что "никаких комментариев с их стороны не будет предоставлено", так как данный вопрос не в компетенции гуманитарной группы, а в компетенции группы безопасности.