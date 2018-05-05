Мертвая хватка: девушка-боец ММА едва не задушила американского военного

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (MMA) и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант чуть не задушила служащего ВМС США, выступая перед американскими военными. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Девушка решила показать удушающий прием на одном из добровольцев. Комментируя свои действия, Ванзант плотно обхватила мужчину за шею. Через несколько секунд морпех стал терять сознание и упал на пол.

Прийти в себя военному помог присутствовавший на выступлении боец Макс Холлоуэй. Очнувшийся мужчина поднялся на ноги и продемонстрировал залу, что с ним все нормально.