В Киеве возбудили дело из-за появления в клубе гостей со свастикой

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в связи с появлением в одном из ночных клубов в Киеве гостей с нацистскими татуировками и флагами со свастикой, сообщила в субботу пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, информация о нарушении законодательства на концерте в одном из ночных клубов была размещена в интернете.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 436-1 ("изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и разыскивает лиц, которые были на концерте.