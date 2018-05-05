Шествие "Праздник Макрона" в Париже проходит в спокойной обстановке

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Многотысячное шествие противников президента Франции Эммануэля Макрона, приуроченное к первой годовщине его избрания президентом, проходит в Париже в спокойной обстановке, передает корреспондент РИА Новости.

Участники шествия около полудня стали собираться на площади у Оперы Гарнье, где устроили импровизированный пикник. Спустя примерно две часа процессия двинулась в сторону площади Бастилии. Участие в манифестации принимают целые семьи, многие привели с собой детей и даже собак.

Шествие совпало с первым по-настоящему солнечным и жарким днем на неделе. Воздух в Париже прогрелся до 23 градусов тепла, однако многие парижане и жители соседних городов предпочли марш отдыху в парках.

На плакатах, которые несут люди, содержатся призывы к Макрону оставить власть в стране: "Макрон, выйди из кадра", "Стоп, Макрон", "Макрон — президент богатых", "Победим Макрона вместе".

После первомайской демонстрации, которая сопровождалась серьезными столкновениями радикально настроенной молодежи с полицией, власти города решили усилить меры безопасности. На улицах, по которым пролегает маршрут шествия, выставлены усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Многие отходящие улицы и переулки перекрыты полицейскими заслонами. Ранее сообщалось, что порядок в Париже в субботу будут обеспечивать две тысячи полицейских и жандармов.

Вместе с тем, атмосфера шествия пока больше напоминает праздник — как его озаглавили организаторы "Праздник Макрона". В толпе идут музыкальные коллективы, люди в карнавальных костюмах, на подвижных платформах везут чучела с лицом президента Франции.