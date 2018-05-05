Шествие "Праздник Макрона" в Париже проходит в спокойной обстановке

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Многотысячное шествие противников президента Франции Эммануэля Макрона, приуроченное к первой годовщине его избрания президентом, проходит в Париже в спокойной обстановке, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие совпало с первым по-настоящему солнечным и жарким днем на неделе. Воздух в Париже прогрелся до 23 градусов тепла, однако многие парижане и жители соседних городов предпочли марш отдыху в парках.
На плакатах, которые несут люди, содержатся призывы к Макрону оставить власть в стране: "Макрон, выйди из кадра", "Стоп, Макрон", "Макрон — президент богатых", "Победим Макрона вместе".
Вместе с тем, атмосфера шествия пока больше напоминает праздник — как его озаглавили организаторы "Праздник Макрона". В толпе идут музыкальные коллективы, люди в карнавальных костюмах, на подвижных платформах везут чучела с лицом президента Франции.