С начала года Киев не ответил ни на один запрос по пленным, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева обвинила представителей Киева в отказе отвечать на запросы республик, касающиеся обмена пленными.

"С 1 января украинская сторона в рамках заседания гуманитарной группы прекратила предоставление информации (об удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц — ред.) на запросы со стороны республик", — сказала Кобцева журналистам.

Представитель ЛНР уточнила, что по обмену пленными сейчас много нерешенных вопросов. Помимо того, что, по ее словам, во время последнего обмена были освобождены Киевом и возвращены республикам 231 человек, вместо утвержденных ранее по списку 306 человек. Кобцева подчеркнула, что это было не первое нарушение минских обязательств со стороны официального Киева.

"И, как нам всем известно, после выполнения этого обмена в лице (президента Украины Петра) Порошенко был анонсирован второй этап обмена. Но до сегодняшнего дня никаких шагов со стороны Украины для выполнения этого заявления сделано не было", — отметила Кобцева.

Она уточнила, что было анонсировано два обмена: один в феврале по формуле "27 на 10" и в пятницу на заседании группы "21 на 7". По мнению Кобцевой, представители Киева понимали, что ЛНР и ДНР на этот шаг не согласятся, и он был сделан для того, чтобы "показать всему миру свою готовность". По словам представителя ЛНР, в рамках минского процесса ведется диалог об освобождении удерживаемых лиц по формуле "всех на всех".

"С нашей стороны была сделана уступка провести (обмен — ред.) всех установленных на всех установленных… Мы разыскиваем более 100 человек. По большей половине из них мы имеем копии документов, которые подтверждают их удержание на Украине. Но украинская сторона игнорирует наши запросы, не предоставляет нам ответы и предлагает нам варианты обмена, которые идут в разрез минским договоренностям, в разрез договоренностей и обсуждения, которое происходит", — добавила представитель ЛНР.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.