Гостям финала Лиги чемпионов в Киеве предложили жить на вокзале

Реакция на события на Украине. Май 2018 (20)

Вид на центральный железнодорожный вокзал в Киеве

Вид на центральный железнодорожный вокзал в Киеве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализницы" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.

"ПАО Укразизныця не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. И предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Цены от 230 до 750 гривен (550-1800 рублей. — Прим. ред.) за место", — написал Кравцов в фейсбуке

По его словам, этот вариант размещения привлекателен из-за транспортной развязки и удобного местоположения вокзала. Кравцов указал на то, что сообщение между аэропортом "Борисполь" и центром Киева еще не налажено.

Финал футбольной Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский". В решающем матче сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поселит у себя дома "некоторых гостей", приехавших на финал турнира.