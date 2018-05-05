Гостям финала Лиги чемпионов в Киеве предложили жить на вокзале

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализницы" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.
По его словам, этот вариант размещения привлекателен из-за транспортной развязки и удобного местоположения вокзала. Кравцов указал на то, что сообщение между аэропортом "Борисполь" и центром Киева еще не налажено.
Финал футбольной Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский". В решающем матче сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль".
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поселит у себя дома "некоторых гостей", приехавших на финал турнира.