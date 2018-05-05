Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото

Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Военнослужащий-контрактник погиб на полигоне в Черкасской области из-за наезда БМП, сообщил в субботу официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Около 17.00 (совпадает с мск) 4 мая на общевойсковом полигоне в поселке Гончаровское Черниговской области военнослужащий военной службы по контракту механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника — военнослужащего своей же военной части. В результате наезда последний погиб на месте", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

По его данным, оба военнослужащих остались после проведения бригадных тактических учений для проведения ремонта двух боевых машин пехоты. После проведения ремонтных работ они купили в ближайшем поселке алкоголь и распили его на месте происшествия.

"Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП, чтобы взять ее на буксир. Он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд. Контрактник получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью", — добавил Лысенко.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.