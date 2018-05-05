В Париже началась манифестация "Праздник Макрона"

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная манифестация, приуроченная к первой годовщине со дня избрания президентом Франции Эммануэля Макрона, началась в субботу на площади у Оперы Гарнье в Париже.

Макрон 7 мая 2017 года одержал победу во втором туре президентских выборов с результатом 66,1% голосов, его соперница — лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — набрала 33,9%.

В планах участников манифестации — пикник и концерт посреди города, после этого они отправятся в пешее шествие в направлении площади Бастилии. Пока на площади собралось несколько сотен человек, некоторые из них действительно принесли легкие перекусы и устроились группками прямо на асфальте. Малоизвестные музыкальные коллективы со ступенек здания Оперы исполняют свои песни.

Многие участники акции принесли плакаты с собой, а те, кто не озаботился этим заранее, могут получить их бесплатно на выходе из метро. "За человеческий прогресс", "За Шестую республику", "Стоп Макрон" — такие надписи содержат плакаты.

Как сказала корреспонденту РИА Новости представитель столичной системы общественного транспорта RATP, "на маршруте следования процессии общественный транспорт не будет работать — ни метро, ни автобусы".

Пока акция проходит в спокойной атмосфере и не сопровождается никакими инцидентами и столкновениями. Ранее сообщалось, что около двух тысяч сотрудников полиции и жандармов будут задействованы в Париже для обеспечения порядка в субботу в связи с проведением акции протеста против президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечает телеканал BFMTV, это на 500 правоохранителей больше, чем на демонстрации 1 мая, которая сопровождалась беспорядками.