Полиция в Южной Корее предотвратила отправку агитационных листовок в КНДР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полицейские Южной Кореи в субботу предотвратили запуск группой активистов воздушных шаров с агитационными листовками на территорию КНДР, передает агентство Рёнхап.

Несмотря на призыв правительства воздержаться от любых агитационных действий, члены "Альянса движений за свободную Северную Корею" собирались произвести запуск воздушных шаров с агитационными материалами против лидера КНДР.

Инцидент произошел в городе Пхаджу недалеко от границы с КНДР. Около 300 полицейских окружили небольшой грузовик, перевозивший 5000 листовок, воздушных шаров и газовых баллонов, что не позволило активистам совершить задуманное.

"Наше общество опьянено атмосферой мира, ослеплено ложными заявлениями Ким Чен Ына о мире", — заявил представитель альянса Пак Сан Хак. Он подчеркнул, что прекращение ядерных испытаний не имеет смысла теперь, когда КНДР уже завершили создание ракеты, способной переносить ядерный заряд, и Ким Чен Ын таким образом обманывает общественность.

Пак Сан Хак пообещал продолжать усилия по отправке листовок через границу, чтобы "позволить северокорейцам узнать печальную правду" и "положить конец режиму Ким Чен Ына".

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. 1 мая начался демонтаж громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которые использовались прежде для ведения "психологической войны" против КНДР.