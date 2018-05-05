МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Заявления украинских националистов о возможности устроить акцию на Крымском мосту являются популизмом и "детской наивностью", полагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее лидер группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская группировка) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер с надписью о принадлежности Крыма Украине или экстремистскими лозунгами.

"Украинские политики страдают невежеством и наивностью. Если они думают, что вот так запросто можно подойти к стратегическому объекту с каким-то баннером, да ещё и постоять с лозунгами на полосе движения, то это либо популизм, либо детская наивность", — сказал Бальбек РИА Новости.

Парламентарий считает, что попытка проведения украинской националистической акции на Крымском мосту еще раз покажет, что Крым — это Россия, а не Украина. "Акция "митинг на Крымском мосту" станет неким тестом, позволяющим отделить виртуальный мир от реального для украинских политиков", — заключил депутат.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

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