В ДНР настаивают на разведении сил в районе Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил о необходимости скорейшего разведения сил в районе Донецкой фильтровальной станции для стабилизации ситуации в этом районе.

В середине апреля компания "Вода Донбасса" заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.

Пушилин отметил, что необходимо разработать и подписать механизм выявления и наказания виновных в обстрелах.

"Второй шаг — это разведение сил в районе Донецкой фильтровальной станции. Но даже на более благоприятном для нее участке, в районе станицы Луганской, Украина не может развести. Мы готовы к любому варианту: одновременному разведению, сначала на станице, потом на Донецкой фильтровальной станции. Но это нужно делать оперативно, в сжатые сроки, потому что угроза в летний период остаться (без воды – ред.) 400 тысячам человек является весьма опасной", — сказал в субботу журналистам Пушилин.

По его словам, "доверять новым гарантиям безопасности со стороны Украины неуместно, одних слов уже мало".

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряда других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта в Донбассе она неоднократно подвергалась обстрелам.

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