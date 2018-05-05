Силовики 25 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (58)

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"Пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 28 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 25 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 140 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Горловке поврежден жилой дом.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 629 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 591 единицу", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

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